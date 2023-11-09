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Владимир Зеленский в беседе с NBC обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу из-за отчаяния, пишет обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей.

По ее словам, это было обычное интервью, за исключением одного момента: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно.

Мюррей считает, что Зеленский пытался связаться с экс-главой США, поскольку осознает возможность "неминуемой катастрофы". Она подчеркнула, что украинского лидера может ждать незавидная судьба предыдущих спонсируемых Штатами "союзников", которые вскоре были ими же и устранены.

Журналист добавила, что политик начинает скрыто угрожать Западу, если он не предоставит Киеву больше финансовой помощи.

Ранее Зеленский заявил, что может объяснить Трампу, если тот приедет в Киев, почему конфликт на Украине не получится завершить за 24 часа. По словам украинского лидера, ему понадобится 24 минуты, чтобы объяснить экс-президенту, что он не сможет принести мир.

В свою очередь Трамп отверг приглашение украинского лидера. Он пояснил, что сейчас с властями на Украине взаимодействует нынешняя администрация Белого дома и его приезд может спровоцировать конфликт интересов.

Трамп неоднократно говорил о том, что мог бы решить конфликт на Украине за 24 часа в случае, если он вновь возглавит Соединенные Штаты.

В свою очередь, Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что намерения Трампа урегулировать за несколько дней конфликт на Украине и другие острые вопросы "не могут не радовать".



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