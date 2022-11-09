Кириенко рассказал о работе лекторов общества "Знание" в центрах боевого слаживания

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Лекторы российского общества "Знание" работают совместно с министерством обороны России практически во всех центрах боевого слаживания и установления боеготовности, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом рассказал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Я хочу всем этим людям сказать огромное спасибо, потому что эта работа была зачастую связана с требованием не только высочайшего профессионализма, но еще простого мужества", – цитирует Кириенко ТАСС.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что со следующего учебного года в российских школах появится курс по начальной военной подготовке. По его словам, до 1 января курс будут подготавливать, а после пройдет его апробация.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что введение курса начальной военной подготовки в российских школах является правильным и своевременным шагом.



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