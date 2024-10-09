МИД РФ заявил о возросшем уровне ядерной опасности из-за политики Запада

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Деструктивная политика Запада, которая грозит прямым военным столкновением ядерных держав, серьезно повысила уровень ядерной опасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат отметила, что Россия предупреждает об этом и Соединенные Штаты, и другие страны НАТО, которые следуют в "американском фарватере". По словам Захаровой, вместо того, чтобы следовать курсу США, следует одуматься и понять те последствия, к которым может привести их "провокационная и крайне опасная линия".

Ранее Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины страны. Так, РФ будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных сведений о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что корректировка ядерной доктрины – это зеркальный ответ на позицию, выбранную противниками России.