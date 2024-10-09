Daily Mail: Харрис носит ювелирные изделия общей стоимостью более 200 тысяч долларов

Фото: ТАСС/AP/Carolyn Kaster

Кандидат на должность президента США от демократов Камала Харрис обладает коллекцией дорогих украшений, стоимость которых составляет более 200 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на Daily Mail.

Так, политик надела на предвыборное мероприятие в Висконсине фирменный жемчуг. При этом сама Харрис часто вспоминает, что росла в семье со средним достатком. Однако, как обратило внимание издание, на публике она появляется в золотом ожерелье от компании по производству престижных ювелирных изделий Tiffany за 18,5 тысячи долларов и часах Cartier.

Кроме того, некоторые украшения были сделаны специально для кандидата в президенты США ювелиром из Лос-Анджелеса Иреном Нойвиртом. Например, золотое ожерелье с жемчужными элементами стоимостью 18,6 тысячи долларов, а также ожерелье из таитянского жемчуга за 19,3 тысячи долларов.

Ранее Харрис обвинили в попытке обойти правила дебатов, которые прошли в США 10 сентября. Музыкант Джонни Кинг для сравнения опубликовал скриншот, в котором показал, что якобы на ушах политика были сережки, напоминающие модель беспроводных наушников.

В случае победы на выборах Харрис пообещала выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль, а ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп заявил, что завершит конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Выборы нового американского президента состоятся 5 ноября.

