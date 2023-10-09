Заседание СБ ООН завершилось без принятия заявления по событиям в Израиле

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя на закрытом заседании по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мой посыл был – призыв к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями", – рассказал Небензя журналистам.

Он добавил, что происходящее сегодня частично является результатом нерешенного вопроса.

Небензя также сообщил, что по итогам закрытого заседания Совбез не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился в Совет Безопасности международной организации с требованием осудить действия ХАМАС. Он также сделал акцент на том, что Израиль приложит все усилия для обеспечения защиты мирных граждан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападение ХАМАС на Израиль.



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