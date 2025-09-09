Сийярто заявил, что Венгрия подпишет самый долгосрочный контракт на покупку газа у Запада

Фото: ТАСС/АР/Darko Vojinovic

Венгерское правительство в скором времени подпишет долгосрочный контракт на закупку газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на страницу главы МИД страны в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министр уточнил, что топливо будет поступать с Запада.

"Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления", – рассказал дипломат.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что запрет на закупку российского газа должен остаться в силе для стран Евросоюза после завершения конфликта на Украине. По его словам, речь идет не о санкциях, а о полном отказе от этой практики, который не требует обновления, а будет действовать, пока его не отменят. Отмечалось, что Еврокомиссия намерена ввести соответствующий запрет в 2027 году.

При этом Венгрия и Словакия собираются объединить усилия для противодействия данному плану ЕК. Сийярто указывал, что данное решение поставит под угрозу энергобезопасность Венгрии.

Кроме того, по данным СМИ, поддержать план руководства ЕС о запрете импорта газа из России отказались власти Франции и Бельгии. Журналисты предполагают, что многие европейские политики и представители промышленности выступают за возвращение к энергопоставкам из России.