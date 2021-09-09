Фото: kremlin.ru

Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита, в которой они обязуются усиливать сотрудничество в рамках организации в политической, экономической, культурной сферах и сфере безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам мероприятия.

"Мы подтверждаем приверженность расширению сотрудничества в рамках объединения по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные обмены", – говорится в заявлении.

Также страны обязались содействовать формированию более инклюзивной, равноправной многополярной международной системы при центральной роли ООН, которая основана на международном праве и Уставе организации, в частности на суверенном равенстве всех государств, в целях построения общего будущего для международного сообщества на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Участники призвали все стороны в Афганистане воздержаться от насилия, заявили, что борьба с терроризмом является приоритетной задачей, отметили необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека.

Владимир Путин отметил, что новый виток нестабильности в регионе связан с "безответственными попытками США навязать свои ценности".

По его словам, новая кризисная ситуация возникла из-за ухода США и их союзников.

Лидеры стран договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей.

Также в ходе саммита лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили вопросы, касающиеся совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Они отметили важность международных усилий по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Путин в ходе саммита заявил, что Россия готова продолжать сотрудничать со всеми партнерами пятерки. Президент РФ добавил, что тема укрепления сотрудничества на основе преемственности, консолидации и консенсуса, выбранная Индией, является весьма актуальной.