Фото: kremlin.ru
Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита, в которой они обязуются усиливать сотрудничество в рамках организации в политической, экономической, культурной сферах и сфере безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам мероприятия.
"Мы подтверждаем приверженность расширению сотрудничества в рамках объединения по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные обмены", – говорится в заявлении.
Также страны обязались содействовать формированию более инклюзивной, равноправной многополярной международной системы при центральной роли ООН, которая основана на международном праве и Уставе организации, в частности на суверенном равенстве всех государств, в целях построения общего будущего для международного сообщества на основе взаимовыгодного сотрудничества.
Участники призвали все стороны в Афганистане воздержаться от насилия, заявили, что борьба с терроризмом является приоритетной задачей, отметили необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека.
Владимир Путин отметил, что новый виток нестабильности в регионе связан с "безответственными попытками США навязать свои ценности".
По его словам, новая кризисная ситуация возникла из-за ухода США и их союзников.
Лидеры стран договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей.
Также в ходе саммита лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили вопросы, касающиеся совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Они отметили важность международных усилий по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Путин в ходе саммита заявил, что Россия готова продолжать сотрудничать со всеми партнерами пятерки. Президент РФ добавил, что тема укрепления сотрудничества на основе преемственности, консолидации и консенсуса, выбранная Индией, является весьма актуальной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: