В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Путина и Зеленского

12:24
12:24
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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходили телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшиеся по инициативе Киева в субботу, 7 сентября. Его слова приводит РИА Новости.
"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", – отметил Ермак.
Он также подчеркнул, что беседа проходила в спокойной атмосфере, голос ни один из лидеров не повышал.
"Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождение", – резюмировал помощник Зеленского.
7 сентября Россия и Украина обменялись группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. РФ освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. Кроме того, в списке на обмен оказались Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко и Станислав Клых.
В Россию же в свою очередь вернулись 35 человек, в том числе руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом из-под стражи, и ключевой свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing Владимир Цемах.
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