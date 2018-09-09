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09 сентября 2018, 22:14

В мире

Москалькова похвалила Москву за организацию "дачных" участков

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова похвалила Москву за организацию "дачных" избирательных участков, передает Агентство "Москва".

Также она отметила хорошую организацию транспортировки наблюдателей. По ее словам, все было организовано хорошо.

Выборы мэра прошли в единый день голосования 9 сентября. Для горожан с 8:00 до 22:00 работали 3,8 тысячи избирательных участков. Из них 209 находились в других областях – Московской, Калужской, Владимирской и Тульской.

политика выборы мэра
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