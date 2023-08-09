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09 августа, 21:45

Политика

Бывший министр обороны Украины Загороднюк объявлен в розыск по уголовной статье

Фото: ТАСС/Pavlo Gonchar

Бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД РФ.

"Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ", – говорится в материале ведомства.

В июле Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения Загороднюку, а также начальнику объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Игорю Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин в Мариуполе заслушал доклад о расследовании преступлений украинской стороны.

До этого сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Также в базу розыска включили экс-первого заместителя руководителя СБУ Виталия Маликова.

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