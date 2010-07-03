В Госдуме обсудят меры защиты от вмешательства других стран в выборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Зампред Государственной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что нижняя палата парламента обсудит меры защиты от вмешательства других стран в выборные процессы России. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Это требует обсуждения в Госдуме на предмет того, что в нашей стране сегодня происходит, и почему сегодня представители других стран пытаются вмешаться в этот процесс", – подчеркнул Неверов, добавив, что обсуждение с другими фракциями состоится в ближайшее время. Планируется задействовать также представителей профильного комитета по вопросам безопасности.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 претендентам, в том числе 39 самовыдвиженцам.
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