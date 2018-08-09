Эксперт оценил последствия от введения новых антироссийских санкций США

Фото: АР/Alexander Zemlianichenko

Новые санкции в отношении России поспособствуют укреплению ее отношений с другими государствами. Такое мнение высказал председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани.

"За счет введения этих санкций Вашингтон, по-видимому, стремится вернуть себе в так называемой западной системе роль лидера и, более того, мирового жандарма. Однако, попытка обречена на провал, поскольку для Москвы она станет очередной возможностью укрепить свои и без того хорошие отношения с Китаем, Индией и рядом стран Центральной Азии и Африки", – сказал он в беседе с RT.

Грациани также отметил, что нынешние санкции могут повлиять на решение Трампа и Путина о проведении новой встречи после саммита в Хельсинки.

Госдепартамент объявил о новых санкциях против России из-за якобы "использования России химоружия в Солсбери". Ограничения предусматривают запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, а также возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта. Ожидается, что первые ограничения вступят в силу 22 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал неприемлемыми попытки США связать новые антироссийские санкции с инцидентом в Солсбери, так как Россия не имеет к этому никакого отношения.

На фоне сообщений о возможных новых санкциях против России 9 августа курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года. По мнению специалистов, курс доллара может взлететь как минимум до 73 рублей. Это случится если Вашингтон перейдет от угроз к действиям и примет новые ограничения.