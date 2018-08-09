МИД РФ попросил Грецию разъяснить ситуацию с визами для священников РПЦ

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В посольство Греции в Москве направлена нота с требованием разъяснить ситуацию с отказом в выдаче виз священникам Русской православной церкви, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, Москва ждет от посольства либо подтверждения этой информации, либо опровержения. "Министерство иностранных дел всегда внимательно отслеживает ситуацию с выдачей виз российским гражданам, и, конечно, любая дискриминация в выдаче виз – будь то по национальному, профессиональному, религиозному признаку – недопустима", – цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее несколько священников РПЦ рассказали, что им не дали греческую визу без объяснения причин. По мнению священнослужителей отказ связан с осложнением дипломатических отношений между Россией и Грецией. Один из священников рассказал, что его семья подала документы, но разрешение на въезд получили только мать и дети. В посольстве посчитали, что настоятель не обосновал свое желание поехать в Грецию, хотя у него на руках есть оплаченный тур.

В МИД России вызвали посла Греции в РФ, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в отношении российских дипломатов.