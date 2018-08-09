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В мире

09 августа 2018, 17:39

Лавров и глава МИД Турции обсудят ситуацию в Сирии

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу график предстоящий контактов на высшем уровне во время поездки в Анкару 13-14 августа, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Основное внимание будет уделено актуальным вопросам международной повестки дня, состоянию дел в сирийском урегулировании, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе", – цитирует ее РИА Новости.

Она добавила, что главы ведомств также обговорят развитие торгово-экономических связей, включая строительство газопровода "Турецкий поток" и сооружение АЭС "Аккую".

Ранее строительство "Турецкого потока" обсуждалось на высшем уровне. Отмечалось, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не высказывал возражений против строительства. Не исключено, что газопровод пройдет через Болгарию.

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