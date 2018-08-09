Заявления о поддержке Россией терроризма находятся за гранью разумного – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытки назвать Россию "спонсором терроризма" лежат за гранью разумного. Об этом сообщает ТАСС.
"Очень много горячих голов работают в законодательных органах разных стран и, безусловно, эти головы иногда допускают весьма эмоциональные и находящиеся за гранью разумного высказывания. Сейчас, когда мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки – и мы прекрасно отдаем себе отчет, кто и как спонсирует эти группировки, – можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же, собственно, является настоящими спонсорами терроризма", – сказал он.
Ранее в СМИ появились подробности законопроекта об ужесточении санкций США против России. Законопроект называется актом о защите американской безопасности от агрессии Кремля. Помимо этого, в законопроекте предлагалось признать Москву "спонсором терроризма".
Новые санкции США против России вступят в силу 22 августа. Причиной ограничений стали в том числе обвинения российских властей по делу Скрипалей. В Госдепе США заявили, что санкции вводят из-за использования запрещенного химоружия против граждан РФ.
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