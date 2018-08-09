Канада продолжит диалог с Саудовской Аравией

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Власти Канады продолжат дипломатическое и политическое сотрудничество с Саудовской Аравией, но при этом по-прежнему будут отстаивать права человека. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам главы канадского правительства, "Канада всегда будет выступать решительно и наедине, и публично по вопросам прав человека". "Мы будем оставаться твердыми", – подчеркнул Трюдо в ходе рабочей поездки в Монреаль.

Премьер-министр также добавил, что Канада не планирует извиняться за свою приверженность защите прав человека, даже если это вызовет недовольство других стран. "Канадцы всегда ждут, что наше правительство будет решительно и вежливо говорить о необходимости уважения прав человека во всем мире", – напомнил политик.

Конфликт произошел после того, как на территории Саудовской Аравии задержали гражданских активисток. Оттава потребовала освободить их, а Эр-Рияд воспринял этот призыв как вмешательство во внутренние дела страны, объявив канадского посла персоной нон-грата. Кроме того, Саудовская Аравия отозвала своего посла и прекратила медицинские программы в Канаде.