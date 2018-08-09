Колумбия признала независимость Палестины

09 августа 2018, 08:35
Фото: AP/Luca Bruno
Правительство бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, который покинул свой пост 6 августа, признало независимость Палестины. Об этом заявили в диппредставительстве автономии в Боготе, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По информации издания, колумбийские власти решили признать Палестину независимым государством на прошлой неделе – перед отставкой. 8 августа новое правительство Колумбии объявило, что ранее не знало о решении предшественников и теперь собирается пересмотреть палестинский вопрос.
По словам нового главы колумбийского МИД Карлоса Ольмеса, новый кабмин страны "тщательно изучит" ситуацию и "будет действовать в соответствии с международным правом".
Президентские выборы в Колумбии, победу на которых одержал Иван Дуке, состоялись 17 июня. Дуке вступил в должность президента республики 7 августа.
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