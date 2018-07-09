В Госдуме прокомментировали поступок Виды и Вукоевича

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов прокомментировал скандальные кадры с участием хорватского футболиста Домагоя Виды и тренера штаба сборной Огнена Вукоевича, которые с выкриками "Слава Украине!" посвятили победу в матче с российской сборной Незалежной, передает RT.
"Чемпионат мира по футболу проводится в России, и все политические разногласия надо оставлять за скобками. Во время матча на трибунах сидели президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Они жали друг другу руки. Футболистам нужно поучиться у своего президента", – заявил депутат.
Власов отметил, что во время международных соревнований политические заявления, тем более от спортсменов, недопустимы.
"Политическое мнение нужно высказывать на дебатах, а не в ходе спортивного мероприятия. Спорт должен быть вне политики", – подытожил он.
Ранее футбольная федерация Хорватии отстранила от работы на ЧМ-2018 в России члена тренерского штаба сборной Огнена Вукоевича.
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