Посольство РФ в США посоветовало ЦРУ обновить карту России

9 июля, 09:20
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Посольство РФ в США посоветовало Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) скорректировать российскую карту, добавив туда Крым, передает РИА Новости.
Перед матчем четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Россия и Хорватии ЦРУ разместило в своем Twitter подборку фактов о РФ. Среди них содержались базовые статистические данные о России, а также приводилась карта страны.
В ответ в Twitter российского внешнеполитического ведомства появилась запись: "Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику". К своему сообщению дипломаты прикрепили карту России с включенным в ее состав Крымом, а также привели более свежие данные о населении и площади.
Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного там референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
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