В МИД РФ обеспокоены напряженной обстановкой в Восточном Иерусалиме

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Россия продолжит активно содействовать скорейшему возобновлению прямых переговоров между палестинцами и израильтянами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что Москва настоятельно призывает стороны палестино-израильского конфликта воздерживаться от эскалации по ситуации вокруг Восточного Иерусалима. Кроме того, эту ситуацию российская сторона намерена предметно обсудить со специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом.

"Россия во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами продолжит энергичные усилия в интересах скорейшего возобновления прямых переговоров между израильтянами и палестинцами в целях комплексного урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса на базе соответствующих решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и принципа "двух государств", – говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Захарова также добавила, что Москва опасается дополнительного обострения ситуации из-за рассмотрения Верховным судом Израиля апелляции против выселения из Шейх Джарраха палестинских семей.

Из-за этого в ночь на 8 мая в Восточном Иерусалиме начались столкновения между полицейскими Израиля и Палестины, 10 мая ситуация резко обострилась и на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Из-за обострения конфликта в ООН назвали жизнь детей в секторе Газа адом.