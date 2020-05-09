Песков рассказал о соблюдении мер безопасности при возложении Путиным цветов

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Все необходимые меры безопасности были соблюдены во время посещения Владимиром Путиным Александровского сада 9 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент прибыл в Александровский сад, где возложил цветы к Вечному огню и поздравил россиян с Днем Победы. Поздравление для горожан подготовил и Сергей Собянин.

Над Красной Площадью состоялся воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Началась онлайн-акция "Бессмертный полк", постепенно оно будет двигаться с востока страны на запад.

Чтобы стать участником "Бессмертного полка", достаточно посетить ресурс polkrf.ru. Прием заявок будет открыт до 15:00 субботы, 9 мая мск.

Музеи, театры и городские парки организовали онлайн-выставки, концерты и лекции. В завершение дня над городом прогремит салют – с 22:00 до 22:10. Мэр призвал горожан не выходить в этот день на улицы и наблюдать за салютом с балконов.