Шеф Пентагона мог приказать пилотам США держаться подальше от Крыма – СМИ

Фото: AP/Alex Brandon

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин мог приказать пилотам ВВС США не подлетать близко к Крымскому полуострову, а держаться от него на расстоянии порядка 80,4 километра. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона и американской разведки, которые попали в Сеть.

В издании отметили, что на одном из документов есть карта с изображением Черного моря, на которой обозначены районы, где могут летать разведывательные летательные аппараты. Границы начинаются примерно в 19,3 километра от побережья Крымского полуострова.

Авторы добавили, что на карте существует дополнительная линяя, которая прочерчена в 80,4 километра от Крыма и имеет пометку SECDEF Directed Standoff. Она обозначает, что Остин, вероятно, отдал приказ пилотам США держать самолеты подальше от полуострова.

Согласно данным другого документа, с 29 сентября 2022 года по 26 февраля 2023 года французские и британские самолеты совершали наблюдательные полеты над Черным морем с экипажем на борту. В это же время Военно-воздушные силы Соединенных Штатов использовали БПЛА, включая RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel и MQ-9 Reaper.

Авторы пояснили, что ежемесячно проводилось по несколько разведывательных полетов. Кроме того, документ имеет гриф "секретно", что исключает возможность передачи его иным лицам, не являющимся гражданами США.

Уточняется, что в документе описывается реакция российской стороны на полеты американских, британских и французских летательных аппаратов.

Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ. Он летел с выключенными транспондерами.

Для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования БПЛА США перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и рухнул в воду.

США изменили маршруты полета БПЛА после инцидента над Черным морем

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