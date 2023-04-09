Посол Украины в Великобритании заявил об ужасных потерях ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Река

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет раскрывать потери до окончания конфликта. Об этом сообщает Daily Express.

"Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число", – заявил он.

Посол также рассказал, что Киев сформировал штурмовые бригады численностью до 40 тысяч человек. Всего же на Украине был призван миллион человек, сообщил он.

По мнению Пристайко, контрнаступление Украины может поставить страну в более выгодное положение для переговоров.

Посол также добавил, что украинская сторона готова сражаться "до последнего из нас".

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что вооруженные силы Украины потеряли убитыми и пропавшими без вести уже свыше 300 тысяч человек. По его словам, об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал главе Объединенного комитета начштабов Пентагона Марку Милли.

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