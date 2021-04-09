Глава Бурятии подготовился к видеоконференции при помощи стула и портфеля

Фото: instagram.com/tsydenov_aleksey
Глава Бурятии Алексей Цыденов поставил стул на письменный стол и повесил на него портфель с планшетом, чтобы принять участие в совещании с Михаилом Мишустиным по видео-конференц-связи. Фотографию своеобразного штатива политик опубликовал в Instagram.
"Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо", – иронично подписал фото Цыденов.
Во время совещания он находился в гостинице в Петропавловске-Камчатском.
Ранее в Роскомнадзоре посоветовали всем пользователям в России перейти на отечественные аналоги Zoom. Там отметили, что российские компании и госорганы рискуют получить отказ в обслуживании при использовании зарубежных сервисов.