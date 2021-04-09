Эксперт назвал нелепым объяснение госсекретаря США слов Байдена о Путине

Фото: Al Drago/Pool via AP
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которым он объяснил слова американского президента Джо Байдена о Владимире Путине, не выдерживает никакой критики, заявил замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Об этом сообщает RT.
Ранее Блинкен, отвечая на вопрос, почему Байден продолжает стремиться к сотрудничеству с Путиным, если считает его "убийцей", заявил, что это объясняется политическим прагматизмом американского лидера.
По мнению Шаповалова, в данном случае "ни о каком политическом прагматизме речь не идет", а объяснение госсекретаря США является "нелепым и смешным".
"Мы знаем, что американские политики начисто лишены такта и дипломатического этикета, но не до такой же степени. Конечно, данное заявление не может быть объяснено никаким прагматизмом, это нечто обратное прагматизму, что можно охарактеризовать как политическое безумие американского президента и американской элиты", – сказал эксперт.
Шаповалов отметил, что подобное объяснение несостоятельно еще и потому, что Байден лично не извинился за свое некорректное высказывание.
"Байден сказал то, что сказал. После этого не прозвучало никаких извинений, он не дезавуировал свои слова. Такого рода обвинение является беспрецедентным в политической практике", – отметил специалист.
Ранее Байден заявил, что руководство РФ должно будет заплатить за вмешательство в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Байдена возмутительными. После этого посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл на консультации в Москву.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: