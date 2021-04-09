Эксперт назвал нелепым объяснение госсекретаря США слов Байдена о Путине

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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которым он объяснил слова американского президента Джо Байдена о Владимире Путине, не выдерживает никакой критики, заявил замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Об этом сообщает RT.

Ранее Блинкен, отвечая на вопрос, почему Байден продолжает стремиться к сотрудничеству с Путиным, если считает его "убийцей", заявил, что это объясняется политическим прагматизмом американского лидера.

По мнению Шаповалова, в данном случае "ни о каком политическом прагматизме речь не идет", а объяснение госсекретаря США является "нелепым и смешным".

"Мы знаем, что американские политики начисто лишены такта и дипломатического этикета, но не до такой же степени. Конечно, данное заявление не может быть объяснено никаким прагматизмом, это нечто обратное прагматизму, что можно охарактеризовать как политическое безумие американского президента и американской элиты", – сказал эксперт.

Шаповалов отметил, что подобное объяснение несостоятельно еще и потому, что Байден лично не извинился за свое некорректное высказывание.

"Байден сказал то, что сказал. После этого не прозвучало никаких извинений, он не дезавуировал свои слова. Такого рода обвинение является беспрецедентным в политической практике", – отметил специалист.

Ранее Байден заявил, что руководство РФ должно будет заплатить за вмешательство в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Байдена возмутительными. После этого посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл на консультации в Москву.