Вице-премьер Украины заявил о риске ослабления страны из-за "Северного потока – 2"

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Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" повлечет необратимые и непредсказуемые негативные последствия для национальной безопасности Украины, заявил вице-премьер страны Алексей Резников в своей статье в Wall Street Journal.
"Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией. При действующих трубопроводах "Северный поток – 1" и "Турецкий поток" "Северный поток – 2" завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы", – отметил Резников.
Он полагает, что до сих пор Кремлю приходилось действовать осторожно, исходя из того, что большая часть российского газа транспортируется в Европу через Украину.
"Если "Северный поток – 2" будет построен, этим соображениям придет конец", – сказал министр.
Также Резников поблагодарил США и Европу за усилия в противостоянии строительству трубопровода.
"Украина признательна Конгрессу США, который признал истинную природу этого газопровода, и Европейскому парламенту, который 21 января 10 голосами против 1 потребовал прекращения строительства", – подчеркнул украинский политик.
По его мнению, Германия не испытывает потребности в запуске нового газопровода, поскольку она, как и вся Европа, уже имеет доступ к огромной газотранспортной сети, охватывающей Белоруссию и Украину, а также Черное и Балтийское моря.
"Мы должны объединить силы и раз и навсегда отказаться от "Северного потока – 2", – заявил Резников.
Ранее эксперт сообщил, что украинские власти смогут частично сохранить транзит российского газа в Европу через свою территорию, если предложат Москве более выгодные условия, чем при осуществлении прокачки через "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Он пояснил, что в настоящее время "Газпром" платит Украине гораздо больше, чем другим странам, при равных условиях.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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