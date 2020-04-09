Толстой прокомментировал предложение Швеции усилить антироссийские санкции

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Вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой связал предложение шведских парламентариев усилить антироссийские санкции с неэффективной борьбой с эпидемией коронавируса, сообщает ИА "НСН".

"Мне кажется, что в Швеции сейчас очень сложная ситуация. Чтобы отвлечь людей от собственных просчетов в борьбе с болезнью, решили в очередной раз поговорить об антироссийских санкциях. Дальше разговоров это дело не пойдет", – отметил депутат.

Толстой полагает, что всегда будут политики и страны, которые будут пытаться каким-то образом навредить России. "Надо к этому относиться спокойно, без суеты. Я думаю, очередные демарши так и останутся демаршами", – сказал он.

Ранее шведские депутаты призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По их мнению, возвращение Москвы в Совет Европы означает отмену антироссийских санкций.

Толстой выразил надежду, что в ПАСЕ еще остались здравомыслящие люди, которые эту идею не поддержат.