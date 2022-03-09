Британские власти сообщили о задержании российского самолета

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Российский самолет задержали в Великобритании в рамках санкций против РФ. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министра транспорта страны Гранта Шэппса.

"Уже есть один такой самолет в Фарнборо, который я фактически конфисковал. В последние несколько дней мы пока проводим расследование", – сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время британские власти пытаются выяснить, кому принадлежит задержанное воздушное судно.

До этого Шэппс заявил, что впредь появление любого российского лайнера в воздушном пространстве Великобритании будет расцениваться как уголовное преступление. По его словам, местные власти оставляют за собой право задерживать такие самолеты.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет касается всех самолетов, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

