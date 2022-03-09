Политолог оценил отказ США от российской нефти

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер не согласился с заявлением экс-президента США Дональда Трампа о том, что Европа использует Штаты в вопросе отказа от российского топлива. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
"Для Западной Европы отказ от российской нефти – это экономический коллапс. Они даже не могут рассматривать такой вариант, пока не будет замещения", – объяснил Брутер.
По его словам, Соединенные Штаты в случае чего могут найти замену российской нефти, а Европа – нет, поскольку там ее просто некому будет заместить.
Накануне Вашингтон ввел запрет на импорт нефти из России. Президент США Джо Байден признал, что данное решение нанесет удар и по американской экономике, однако власти страны считают его необходимым. Он также отметил, что осознает, что европейские страны не смогут присоединиться к этому запрету.
Позже экс-президент страны Дональд Трамп заявил, что Европа использует США в вопросе давления на Россию через отказ от импорта ее нефти. По его словам, Штаты остаются наедине с собой, тогда как европейские союзники этим пользуются, зная, что Вашингтон им поможет.
Ситуация на энергетических рынках осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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