Журналист Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом в Москве – СМИ

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Американский журналист Такер Карлсон в ходе своей поездки в Москву для интервью с Владимиром Путиным встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Об этом сообщает американский портал Semafor.

Кроме того, Карлсон, по данным портала, беседовал с американкой Тарой Рид, которая обвиняла американского президента Джо Байдена в сексуальных домогательствах.

Отмечается, что разговор Карлсона со Сноуденом длился несколько часов, однако беседа не была предназначена для программы журналиста. При этом интервью с Рид, по данным издания, будет в программе Карлсона.

Бывший ведущий Fox News, который был уволен из редакции со скандалом, был замечен в РФ еще 3 февраля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон записал интервью с Путиным во вторник, 6 февраля. Со слов Карлсона, оригинальное видео будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля