Байден провел переговоры с Макроном

9 февраля, 23:19
Фото: POOL/EPA/TASS/OLIVER CONTRERAS
Президент США Джо Байден провел беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом проинформировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.
Как уточнила представитель американской администрации, переговоры прошли в среду, 9 февраля.
"Я ожидаю, что он (Байден. – Прим. ред.) переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе", – добавила Псаки на брифинге.
Переговоры президентов России и Франции прошли 7 февраля. Они продолжались более пяти часов. Во время беседы Путин обращался к Макрону на "ты".
Президент РФ отмечал, что рад видеть французского коллегу спустя два года. По словам Путина, за это время у сторон накопилось много вопросов, которые необходимо обсуждать в прямом формате.
В свою очередь, Макрон назвал диалог с Россией главным и необходимым инструментом для достижения стабильности и безопасности в Европе. Также он заявил о планах продолжать сотрудничество с Россией в сферах культуры, науки и экономики, а также Трианонский диалог.
На следующий день, 8 февраля, Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе пресс-конференции глав Украины и Франции наблюдались позитивные сигналы.
Позднее СМИ сообщили, что Байден часто давал откровенные характеристики мировым лидерам во время закрытых заседаний. В частности, американский лидер заявлял, что Макрон пытается быть Шарлем де Голлем.
Москвичам рассказали, как прошла встреча Путина и Макрона
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