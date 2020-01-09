В Израиле объяснили поддержку США

Фото: depositphotos/dnaveh

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер заявил, что Израиль готов оказать помощь США во всех их направлениях против Ирана, передает ИА "НСН".

Векслер отметил, что Израиль полностью поддерживает Америку, которая эффективно борется санкциями с иранским режимом. Бывший консул Израиля добавил, что для них Иран считается "страшным врагом", который требует уничтожения страны.

"Но тем не менее с ними продолжают дружить многие государства. Однако дальше разговоров это не идет. Они только кричат и не атакуют. Других атакуют, а нас нет. Потому что, если они атакуют нас один раз, это будет их последняя атака. Это будут огромные осложнения для Ирана", – заявил он.

Векслер также добавил, что Израиль не хочет ни с кем воевать и стране выгодна спокойная ситуация в регионе, поскольку это дает возможность "счастливо жить под солнцем". Однако он пояснил, что государство постоянно находится в плотном вражеском окружении со всех сторон, поэтому они вынуждены быть наготове для защиты своего населения, поскольку проигранное сражение может для них плохо закончиться.

"Одно проигранное нами сражение означает наше полное уничтожение. Нам сбежать некуда, разве что в море. Порох у нас всегда должен быть сухим. США – наш главный союзник, который помогал, помогает и будет помогать нам, а мы – ему", – отметил он.

Обстановка на Ближнем Востоке ухудшилась после удара США по объектам в Сирии и Ираке в конце 2019 года. В ночь на 3 января США ударили по аэропорту Багдада, в результате чего погиб генерал Касем Сулеймани.

В воскресенье, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство расторгнуть соглашение с международной коалицией во главе с США.

В ночь на среду Иран ударил по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Местные СМИ отмечали, что в результате атаки погибли 80 человек.

