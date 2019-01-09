Россия призвала к немедленному началу работ по восстановлению Сирии

Россия призывает начать работу по восстановлению Сирии. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков на панельной дискуссии в рамках политологического форума Raisina Dialogue.
"Что касается восстановления Сирии − да, это то, что необходимо начать немедленно". − цитирует замминистра РИА Новости. "Россия предпринимает значительные усилия в районах, свободных от террористов", − подчеркнул Рябков.
В начале января войска США начали процесс выхода из Сирии. Приказ об их полном выводе отдал глава Белого дома Дональд Трамп 18 декабря. Сообщалось, что сирийскую территорию "быстро" и "полностью" покинут свыше двух тысяч военнослужащих США.
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