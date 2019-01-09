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15:37

США не планируют сокращать военное присутствие и масштабы учений в Японии

политика за рубежом

15:37

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Фото: ТАСС/Zuma

Соединенные Штаты Америки не будут сокращать военное присутствие в Японии. Кроме того, они не намерены прекращать военные учения в этой стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками США в Японии генерал-лейтенанта Джерри Мартинеза.

Выступая в японском Национальном пресс-клубе в Токио генерал отметил, что от развертывания учений в Японии американских военных не остановит даже прекращение учений в Южной Корее. "Не предусмотрено сокращение учений, которые мы проводим в Японии", – сказал Мартинез.

В ноябре минувшего года власти США объявили о грядущем сокращении масштабов проведения совместных учений "Токсури – Фоул игл" в Южной Корее. Этот шаг нужен для содействия дипломатическим усилиям по денуклеаризации КНДР.

Ранее США отказались от учений Арктике из-за России. Против идеи пустить 40-летний ледокол Polar Star через Северный морской путь выступил бывший командующий американской Береговой охраны адмирал Пол Цукунфт.

политика за рубежом

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