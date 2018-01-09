В МИД РФ обвинили Латвию в глумлении над итогами Второй мировой войны

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Принятие Латвией закона "О статусе участника Второй мировой войны" обернется серьезными последствиями для российско-латвийских отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ведомстве знают о курсе официальной Риги на переписывание истории, с сожалением констатировала Захарова. "Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции", – говорится в сообщении официального представителя МИД России.

Она подчеркнула, что принятый закон вносит еще больший раскол в общество. Это играет на руку силам, заинтересованным в разжигании межнациональной розни в Латвии, добавила Захарова. Она выразила возмущение законом и назвала его кощунственным. Официальный представитель внешнеполитического ведомства считает это глумление над ходом и итогами Второй мировой войны, абсолютно неприемлемым. Россия призывает ООН, ОБСЕ, Совет Европы дать соответствующую оценку этому "вопиющему шагу" властей Латвии, отметила она.

4 января президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил принятый парламентом закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем, кто участвовал в боевых действиях на территории страны в составе регулярных армий как СССР, так и нацистской Германии.