В ГД просят принять меры в отношении искажающих историю фильмов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой рассмотреть возможность разработки мер по противодействию антироссийской пропаганде и искажению истории.
"Это касается иностранных фильмов, выходящих в российский прокат, которые сняты по чётким пропагандистским установкам. Недостаточно знакомый с историческими событиями, о которых повествует фильм, зритель принимает увиденное за чистую монету", – сказал депутат в разговоре с RT, отметив, что такая фальсификация истории может привести к негативным и необратимым последствиям.
Согласно инициативе, одной из мер по предотвращению таких ситуация может стать принудительное сопровождение фильмов видеокомментариями экспертов, описывающими подтвержденные документально реальные события или говорящими о несоответствии сюжета фильма историческим фактам.
Ранее сообщалось, что несмотря на то, что кассовые сборы отечественного кино в 2016 году увеличились на 20 процентов (до 8,6 миллиарда рублей), цель так и не была достигнута. Доля проданных на российские фильмы билетов выросла с 17,9 процента до 18,4 процента – по словам Мединского, этот показатель должен был составить 20 процентов. Подводя итоги 2016 года, он отметил, что Фонд кино недостаточно хорошо занимался своей работой – отбором фильмов и их сопровождением в прокате.
В мае Владимир Мединский заявил о необходимости законодательно вводить протекционистские меры защищать российское кино от "неравной конкуренции со стороны Голливуда". По его словам, на всю поддержку российского кинематографа уходит меньше половины бюджета одного голливудского блокбастера.
Кроме того, глава Минкульта призвал депутатов ускорить рассмотрение поправок о борьбе с пиратством в интернете.
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