Курганский губернатор заявил, что 1,5 года назад распорядился ликвидировать диаспоры

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что полтора года назад дал поручение ликвидировать диаспоры за сутки, передает "Царьград".

Часть жителей региона посчитала это заявление резким, однако губернатор уверен, что поручение было правильным. Шумков объяснил, что под ликвидацией имел в виду снятие с учета мигрантов как юрлиц.

"Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать", – добавил глава Курганской области.

По словам главы региона, в области минимальное количество мигрантов, потому что через нее иностранные работники едут работать на север.

Ранее Владимир Путин заявил, что в вопросе привлечения мигрантов следует думать прежде всего об интересах россиян. При этом, по его словам, мигранты в России должны жить в нормальных условиях и пользоваться всеми благами цивилизации, однако пока здесь есть перекос.

Глава государства уверен, что неприятия к мигрантам не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы Российской Федерации.