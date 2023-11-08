В США заявили о необходимости войны в случае с Украиной

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Администрация США настаивает на необходимости войны в случае с конфликтом на Украине. Таким заявлением помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен ответил на слова сенатора Рэнда Пола о способах окончания конфликта.

"Ну, сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война – это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой", – цитирует его ТАСС.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал Белый дом перестать финансировать Украину. По его словам, чем дольше будет продолжаться столкновение РФ и Украины, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут США в прямое противостояние с Москвой. Длительность украинского конфликта влияет на приближение "Армагеддона", отметил сенатор.

Также он заявил о риске войны между США и РФ при вступлении Украины в НАТО. Пол отреагировал на предложение коллеги по республиканской партии сенатора Линдси Грэма, который заявил, что собирается провести работу с представителями обеих партий США над резолюцией с призывом принять Украину в Альянс.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава больше не передает Киеву никакого вооружения. Такое решение польских властей он объяснил тем, что страна хочет вооружиться сама.

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