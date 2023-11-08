Лавров рассказал о потерях Евросоюза от антироссийских санкций

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Бизнес стран Евросоюза (ЕС) по самым скромным подсчетам потерял до 250 миллиардов евро из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию ситуации на Украине.

При этом он выразил мнение о том, что западные санкции против России нацелены на провокацию беспорядков в стране и недовольства россиян против власти.

"Цели санкций не скрываются – подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах", – цитирует Лаврова ТАСС.

Кроме того, он считает, что введенные Западом антироссийские санкции никуда не пропадут в перспективе, так как западные страны хотят разрушить мировую экономику, чтобы "проучить РФ". По словам Лаврова, об этом также заявляют сами авторы ограничений.

"Вы меня спросите, нам это и не требуется, и не потому что мы выбираем изоляционизм, автаркию. Просто потому что Запад решил разрушить мировую экономику и не допустить, чтобы Россия играла роль на международной арене, которая подобает ее истории, ее размеру, ее возможностям", – заключил министр.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что потери ЕС от введенных против РФ санкций составили около 1,5 триллиона долларов.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт алмазов. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами "Группы семи", уточнила она.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов, в свою очередь, отмечал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.

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