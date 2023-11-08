Патрушев заявил о попытках Киева атаковать российские АЭС

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Украина все чаще использует террористические методы против России, пытаясь атаковать атомные электростанции (АЭС) в Ленинградской, Калининской и Курской областях. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он обратил внимание, что Киев, не добиваясь успехов на поле боля, совершает покушения и убийства граждан РФ, а также атакует гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

"Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", – цитирует его ТАСС.

Курская АЭС подверглась атаке со стороны киевского режима 26 октября. Украина предприняла попытку запуска нескольких БПЛА в сторону объекта. Однако достичь поставленной цели Киеву не удалось, все атаки была отражены.

