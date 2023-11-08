МВД объявило в розыск судью МУС, выдавшего oрдер на арест президента РФ

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Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом со ссылкой на базу розыска МВД РФ сообщает ТАСС.

"Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК", – указано в базе.

В марте этого года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что они могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

После этого СК РФ возбудил уголовное дело против нескольких судей и прокурора МУС Карима Ахмад Хана.

Впоследствии в розыск была объявлена японский юрист, судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест Путина и Львовой-Беловой.