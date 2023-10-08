В Израиле освободили заложников, удерживаемых на юге страны – СМИ

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Израильтяне, удерживаемые в заложниках в населенном пункте Беэри на юге страны, были освобождены. Об этом сообщает издание Haaretz.

"Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов", – указано в сообщении.

Ранее Сектор Газа объявил о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. По сообщениям СМИ, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории. В Израиле ввели чрезвычайное положение.

Армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху впоследствии заявил об окончании первой фазы операции. По его словам, большая часть сил противника, проникших на территорию страны, была уничтожена.



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