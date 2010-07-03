Дмитрий Песков отметил, что заявления Трампа расходятся с действительностью

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Смысл слов Дональда Трампа о необходимости наладить отношения с Россией до сих пор не раскрыт, отмечают в Кремле.
"Мы знаем, что были весьма конструктивные заявления президента Трампа в отношении сотрудничества с Россией. До сих пор не понятно, что это означает, потому что действительность наших двусторонних отношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
В начале октября американский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что США нужно "поладить с Россией", несмотря на внутриполитические перипетии в Вашингтоне.
"Было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что это разумно", – отметил политик, добавив, что "никто не ведет себя так жестко по отношению к России, как Дональд Трамп".
Президент США и ранее неоднократно заявлял о необходимости нормализации отношений с Россией. Глава Белого дома отмечал, что сейчас отношения двух стран находятся на "может быть, самом низком в истории уровне", но выражал надежду на улучшение. "Россия – сильная страна, мы – очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится", – писал Трамп в своем микроблоге Twitter.
Ранее сообщалось, что конгресс США рассчитывает получить доступ к звонкам Трампа Владимиру Путину и другим мировым лидерам. Так демократы намерены защищать национальную безопасность страны. Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 сентября. Поводом стали сообщения СМИ о том, что американский лидер мог просить о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США.
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