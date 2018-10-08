Юнкер спародировал танец Терезы Мэй‍

Фото: AP/Geert Vanden Wijngaert

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал выступление в Брюсселе с пародии на танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В первых числах октября пользователи соцсетей активно обсуждали выход британского премьера во время съезда консерваторов. Тереза Мэй решила повеселить собравшихся и по пути к трибуне начала пританцовывать под хит группы ABBA Dancing Queen. Видеозапись выступления мгновенно разлетелась по интернету.

Многие припомнили Мэй ее танцы в Южно-Африканской Республике, после чего в Сети ее в шутку начали называть роботом.

МИД РФ не остался в стороне и предложил своим подписчикам в Instagram сравнить танцы представителя МИД Марии Захаровой и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Дипломаты опубликовали видео, на котором женщины отплясывают под звуки "Калинки".