Наследственное дело открыто в Москве после смерти Старовойта

Фото: ТАСС/Алексей Даничев

Наследственное дело открыто в Москве после смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщает RT со ссылкой на базу данных реестра наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

Данное дело ведет юрист Ольга Струкова из Московской городской нотариальной палаты. Иные детали в базе данных не представлены.

Старовойт был освобожден от должности министра транспорта России 7 июля. В тот же день его тело нашли в машине на парковке, которая расположена рядом с парком имени Малевича в подмосковном Одинцовском округе.

Прощание со Старовойтом состоялось 10 июля в траурном зале ЦКБ № 1 Управления делами президента в Москве.

Церемонию посетили действующий глава Минтранса Андрей Никитин, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также руководители многих других ведомств. При этом Владимир Путин не смог приехать на мероприятие из-за плотного графика.

Похоронили Старовойта 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Там присутствовали родные и близкие друзья экс-министра, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и многие другие. Всего проститься со Старовойтом пришло около 150–200 человек.

