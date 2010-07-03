Почти 88% электронных избирателей проголосовали на выборах в МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 88% электронных избирателей проголосовали к 18:00 на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщили в Telegram-канале общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

"87,7% составила явка на онлайн-выборах в трех столичных округах в ходе выборов депутатов Мосгордумы VII созыва по состоянию на 18:00. По округам: № 1 – 88,6% № 10 – 87,5% № 30 – 86,9%", – говорится в сообщении.

На 17:00 в электронных голосованиях приняли участие 84,7% избирателей. На 16:00 явка составила 79,68%. При этом только за первые полчаса свои голоса отдали 10% граждан, выбравших онлайн-способ голосования.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что каждый принявший участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму получил push-уведомление с информацией о своем голосе.

В субботу, 8 сентября, в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в столице применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек.

На электронном голосовании избирателю достаточно воспользоваться компьютером или смартфоном, а также учетной записью на портале mos.ru. Информация о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.

Также предусмотрена возможность голосования на дому по месту постоянной регистрации – ей могут воспользоваться те, кто не имеет возможности прийти на участок по состоянию здоровья.

Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

