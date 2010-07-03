Почти 85% электронных избирателей проголосовали к 17:00 на выборах в МГД

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Почти 85% зарегистрированных электронных избирателей проголосовали к 17:00 на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщили в Telegram-канале общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

"Явка на 17:00 на дистанционном голосовании в Москве составила 84,7%. По округам: округ № 1 – 86,2%; округ № 10 – 84,1%; округ № 30 – 83,5%", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16:00 проголосовали 79,68% зарегистрированных электронных избирателей. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей. На 15:00 явка составила 75%.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в столице применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек.

На электронном голосовании избирателю достаточно воспользоваться компьютером или смартфоном, а также учетной записью на портале mos.ru. Информация о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.

Также предусмотрена возможность голосования на дому по месту постоянной регистрации – ей могут воспользоваться те, кто не имеет возможности прийти на участок по состоянию здоровья.

Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

В субботу, 8 сентября, в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

