Около 20 тысяч росгвардейцев задействуют в единый день голосования в России

01:09
01:09
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 20 тысяч сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии будут обеспечивать правопорядок в единый день голосования по всей территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
"Будет задействовано почти 6,5 тысячи нарядов групп реагирования вневедомственной охраны Росгвардии общей численностью личного состава более 13 тысяч сотрудников", – проинформировал Грибакин.
Отмечается, что еще 7 тысяч сотрудников ведомства обеспечат безопасность в районах избирательных участков. В Росгвардии уверены, что такого количества хватит для качественной и надежной организации безопасности в единый день голосования.
"Совместно с правоохранительными органами безопасность будет обеспечена в необходимом объеме", – заверил Грибакин.
Выборы разного уровня пройдут 8 сентября в 85 регионах России в единый день голосования. Жители столицы будут выбирать депутатов Московской городской думы. Окончательный список кандидатов включает 225 человек
Ранее в общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами заявили о готовности столицы к выборам депутатов Мосгордумы. В органе проведут мониторинг за избирательными участками, где проходит онлайн-голосование.
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