Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили боевую машину пехоты Bradley и бронемашину "Казак" с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что техника была уничтожена на выявленных огневых позициях в приграничном российском регионе.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии Росси удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери ВСУ на данном направлении составили 315 человек и не менее 54 единиц техники, среди которых 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, включая шестерых детей.

