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Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могли привести к результату, потому что Россия в них не участвовала. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал российского дипведомства.

"Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было", – заявил он.

Антонов отметил, что отсутствие единой позиции стало вполне ожидаемым результатом данной встречи. Он подчеркнул, что невозможно добиться конкретного результата без учета национальных интересов России.

Посол также обратил внимание на "двойные стандарты" администрации США – он заявил, что РФ сперва исключают из переговорного процесса, а затем обвиняют в нежелании участвовать в урегулировании конфликта.

"Мы слышим лицемерные рассуждения о мире, а тем временем США отгружают своим марионеткам партию танков Аbrams. Абсурдность такого подхода зашкаливает", – считает Антонов.

По его мнению, политика США ведет к огромным человеческим жертвам со стороны ВСУ и лишь отдаляет перспективы мира.

Саудовская Аравия проводила консультации с 5 по 6 августа. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон не ожидает реальных результатов от предстоящих переговоров по украинскому конфликту.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак впоследствии заявил, что многие страны на саммите в Джидде в Саудовской Аравии не захотели согласовать все пункты "формулы мира", предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским.



Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран